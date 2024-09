L’ospedale a casa dei malati Già 100mila gli anziani seguiti Ma c’è ancora tanto da fare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 – Curarsi a domicilio? Non è semplice come dirlo. Anche se qualcosa si muove, almeno stando ai dati della Regione Toscana, c’è damolto di più. L’obiettivo, per la salute deglinon autosufficienti e dei fragili, è evitare le ospedalizzazioni nel momento in cui si riacutizzano alcune delle patologie di cui soffrono. In prima istanza perché il ricovero disorienta l’anziano e lo espone ai rischi di infezioni ospedaliere anche molto gravi e pericolose, in secondo luogo perché i pronto soccorso scoppiano e il numero diche si trova lì perché nessun altro si è preso diversamente cura di loro è enorme, ma non dovrebbero esserci. L’assistenza domiciliare integrata dovrà diventare sempre più realtà diffusa. Ora funziona a macchia di leopardo, in alcune zone meglio.