Il Cineforum riparte lunedì con George Clooney

(Di sabato 21 settembre 2024)la seconda edizione del’Sguardi dal futuro’, evento organizzato da Start Cinema.23 settembre alle 17, nel cinema Jolly (via Renato Serra 33 a Ravenna) verrà proiettato, in lingua originale e sottotitolato in italiano, ’Monuments men’ di. Il primo appuntamento delsarà dedicato alle matricole per l’inizio dell’anno accademico, ma tutte le altre proiezioni saranno gratuite (prenotazione obbligatoria a [email protected] ). L’appuntamento verrà introdotto dai docenti Alberto Malfitano e Elisabetta Marchetti.