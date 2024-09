Golf BMW PGA Championship | Manassero in testa alla classifica dopo il 3giro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Matteoprosegue il suo ottimo 2024 e inizia ad assaporare un importante successo al BMW PGA. In uno degli appuntamenti più importanti del DP World Tour, ilista azzurro è al comandoil terzo giro sul percorso del WentworthClub di Virginia Water, in Inghilterra. Un terzo giro concluso in 63 colpi (-9) per l’azzurro, che ora guida lacon 198 (-18): tre le lunghezze di vantaggio sul numero tre al mondo Rory McIlroy, da cui bisognerà provare a difendersi domani nella giornata conclusiva. Con lo stesso score del nordirlandese c’è anche lo statunitense Billy Horscel, entrambi a 201 (-15). In quarta posizione con 202 (-14) l’inglese Matthew Baldwin; in quinta con 203 (-13) il francese Antoine Rozner e il sudafricano Thriston Lawrence., BMW PGAinil 3°giro SportFace.