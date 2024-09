Cattivissimo me | 10 cose che forse non sai sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 21 settembre 2024)me: 10chenon sai sulTra i più celebrid’animazione degli ultimi anni,me (qui la recensione), distribuito nel 2010, ha dato vita ad un vero e proprio fenomeno, composto da sequel, spin-off e numerose altre incursioni nel recente immaginario culturale. Apprezzato dalla critica, ilè in breve tempo diventato un grande successo per la sua natura comica e l’originale punto di vista. L’ottimo riscontro di pubblico, tanto tra i piccoli quanto tra i più grandi, ha infine permesso ale ai suoi seguiti di affermarsi a livello globale, venendo più volte citato come un perfetto esempio di intrattenimento per tutte le età. Quello dime è infatti ad oggi il franchise d’animazione di maggior successo, con un guadagno complessivo di oltre 3,7 miliardi di dollari. Ecco 10chenon sai sume.