Morte Bergamini | chiesti 23 anni per l’ex fidanzata il mistero si avvicina alla verità

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Richiesta pesante per Isabella Internò, accusata dell’omicidio per ladi. Laè un. Il caso di Donato Denis, talentuoso centrocampista del Cosenza, ha sconvolto l’Italia sin dal tragico evento del 18 novembre 1989. Il suo corpo venne ritrovato lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico. Inizialmente archiviato come suicidio, il caso è stato riaperto dopodi pressioni da parte della famiglia e nuove indagini.: una donna accusata di omicidio volontario Al centro del processo, oggi, c’è Isabella Internò, exdel calciatore, accusata di omicidio volontario in concorso con ignoti. Le recenti richieste della Procura per una condanna di 23riaccendono l’attenzione su uno dei misteri irrisolti del calcio italiano.