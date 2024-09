Kasia Smutniak mostra il grande e bellissimo tatuaggio sulla schiena | cosa significa Garuda

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’attrice e regista di origine polacca, 45 anni, hato sui social il suo nuovo, unleone alato,. Il nuovodiera già stato sfoggiato dall’attrice, che ha recentemente esordito alla regia con il documentario Mur, sul red carpet delladel cinema di Venezia. Il disegno, sottile e articolato, le copre il lato destro della. Fonte:attends the Filming Italy Venice Award red carpet during the 81st Venice International Film Festival on September 01, 2024 in Venice, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)Adesso l’attrice ha deciso dirlo meglio sui social con un post dove ha fatto vedere con dei video anche il processo del disegno e il lavoro del tatuatore, Marco C. Matarese. “, il leone”, ha scrittonella didascalia del post, in caratteri tibetani.