Allarme bronchite | il governo gela il Sud | No al vaccino gratis

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Niente farmaci gratuiti per la bronchiolite nelle Regioni del Sud e nel Lazio, generando preoccupazione tra i pediatri e i genitori. Questa malattia, che colpisce i neonati e può avere conseguenze gravissime, non sarà curabile con il farmaco monoclonale Nirsevimab in alcune regioni a causa di una recente decisione del Ministero della Salute. In una circolare inviata ai dirigenti sanitari, è stato specificato che le Regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario, come Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, e Sicilia, non possono somministrare gratuitamente il farmaco poiché è classificato in fascia C dall’Aifa, e quindi non rientra tra le prestazioni garantite dai Livelli essenziali di assistenza (Lea).Leggi anche: “Sconsigliati ai fragili”.