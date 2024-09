Vuelle rombano i motori del campionato | Siamo quasi pronti il gruppo è in crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), quelli delche sta per partire e quelli delle Yamaha su cui Rino De Laurentiis e Danilo Petrovic tengono la loro originale conferenza stampa, nella sede della D&G Motorsport, partner della. I due lunghi, che compongono il poker italiano scelto da Pino Sacripanti per difendere i tabelloni, fanno il punto a dieci giorni dal via. "In queste settimane si sono visti dei miglioramenti graduali, anche quotidianamente direi – spiega Rino –. Almeno, io li noto allenamento dopo allenamento. Forse non saremoda subito al 100% perché mettere insieme dieci giocatori nuovi non è facile, ma stiamo lavorando molto bene.