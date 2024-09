Nasce la tratta ferroviaria Roma-Vienna-Monaco | treni notturni tutti i giorni con fermate a Firenze e Bologna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Viaggiare dao adi Baviera è diventato più facile anche per chi ha paura dell’aereo. Niente più voli, né lunghe macchinate, ma una notte in treno. È stata inaugurata il 10 settembre, infatti, la nuovache collega la capitale italiana a quella austriaca: il trasporto sarà affidato a un Nightjet di ultima generazione, frutto di una collaborazione tratalia e ÖBB, compagniaaustriaca. Il nuovo treno parte ogni giorno daTiburtina alle 17.25 conSanta Maria Novella,Centrale, Villach, Klagenfurt, Leoben, Bruck an del Mur e l’arrivo, a, fissato alle 9.04 del giorno successivo. Sempre a Villach, il treno si separerà, una parte andrà verso l’Austria, l’altra proseguirà versodi Baviera. Il ritorno in Italia, invece, parte daalle 19:18 e daalle 20:10.