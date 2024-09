Il nuovo terminal finisce al Tar Battaglia sui lavori al Ravano Un’azienda esclusa fa ricorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) È appena iniziata, ma è già finita in un dedalo giudiziario. La gara d’appalto per l’assegnazione deidi realizzazione dellanciata da La Spezia Containeral Tar. Il primo lotto dei, il cui importo a base d’asta è stato fissato in 90.024.818,73 euro, è già finito sotto il tiro incrociato delle carte bollate per effetto delpresentato dache, all’esito della prima riunione della commissione di gara, è statadalla procedura che, entro fine anno, dovrebbe portare all’aggiudicazione dei. La prima riunione della commissione di gara risalirebbe allo scorso 11 settembre, il cui verbale è stato impugnato al Tribunale amministrativo regionale. I giudici saranno chiamati a pronunciarsi in prima battuta sulla sospensione degli anni e su un’eventuale riammissione dell’azienda inizialmente