Auto l’UE vira su neutralità tecnologica e carburanti sintetici Von der Leyen | Avranno ruolo chiave

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nell’ambito del riassetto del Parlamento Europeo, la presidente Ursula von dertorna sul dossier dell’mobile, scrivendo una missiva al commissario Wopke Hoekstra, responsabile dell’Azione per il Clima, le cui scelte saranno nevralgiche per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal. “Per lemobili, laclimatica al 2035 genera prevedibilità per investitori e costruttori”, scrive la numero uno della Commissione, indicando i target strategici comunitari per i prossimi anni: “Dovrà essere garantito un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico in cui iunda giocare, attraverso un emendamento al previsto regolamento sugli standard di emissioni di CO2 die veicoli commerciali, come parte della revisione in programma”.