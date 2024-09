Arte contemporanea riparte la ricca stagione delle gallerie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’estate è ormai giunta al termine e la programmazionemostre all’interno die spazi d’può riprendere il suo corso. Ad ’aprire le danze’ sarà oggi la Maison laviniaturra, con l’inaugurazione di una personale dedicata a Gloria Campriani, in via dei Sabbioni 9. Nel salone dell’atelier di moda saranno esposte 7 opere di Campriani, realizzate con materiali di riciclo rielaborati con un processo artistico molto incline alla sostenibilità. L’evento inaugurale è strutturato in due momenti: alle 18 si terrà un talk a proposito della coscienza ecologica, sia nel campo della moda chearti, moderato dal curatore Maurizio Vanni, con interventi dell’artista, Lavinia Turra, Valentino Corvino e dell’attrice Tita Ruggeri. Alle 19 seguirà ‘Nuovi equilibri’, una performance di Campriani che coinvolgerà il pubblico in azioni simboliche ed evocative.