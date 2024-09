Youth League Bologna-Shakhtar rinviata per maltempo | cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il match traDonetsk, valevole per la prima giornata della2024/2025, è stato rinviato per, con la pioggia che ha reso impraticabile il campo. Non è stato ancora chiaro se la partita verrà recuperata in settimana oppure se la gara verràa data da destinarsi.con le? Per tutti quelli che hanno scommesso su questo incontro, la quota verrà considerata VOID (ovvero nulla) se l’incontro si recupererà oltre le 48-72 ore previste. Questo vuol dire che se la giocata era una singola verranno rimborsati i soldi della giocata, mentre se era inserita in una multipla nella potenziale vincita verrà tolta la quota indicata e giocata per la suddetta partita. E le altre partite, regolarmente disputate, verranno chiaramente conteggiate senza nessun problema.