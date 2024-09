Vino e biglietti per le partite di serie A in cambio di certificazioni di sicurezza sul lavoro | 16 indagati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’indagine è partita nell’estate del 2023dopo l’intervento della Polizia per un infortunio sulin un’officina. Gli agenti avevano notato alcune irregolarità e avevano iniziato a sospettare dell’addetto del Dipartimento di Sanità pubblica-impiantistica e antinfortunistica dell’Ausl di Piacenza. Gli accertamenti hanno permesso di svelare che l’uomo, secondo l’ipotesi della procura, rilasciavain materia disui luoghi die aiutava alcuni imprenditori nella risoluzione di problematiche sugli infortuni accaduti nelle loro aziende in, anche per il solo interessamento, avrebbe richiesto regalie per anni, da bottiglie dipregiato aperdi calcio diA in Emilia-Romagna e Lombardia. L’impiegato era così diventato col tempo un vero e proprio punto di riferimento per aziende medio piccole del territorio.