Totó Schillaci è morto addio al campione delle Notti Magiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Salvatore “Totò”, l’eroedi Italia ’90. Nato a Palermo il 1° dicembre 1964,è deceduto all’età di 59 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al colon. L’attaccante, celebre per la sua passione e determinazione in campo, rimarrà per sempre nel cuore degli italiani grazie alle sue prodezze durante il Mondiale del 1990.inizia la sua carriera nel Messina, club in cui si fa notare sotto la guida di allenatori come Franco Scoglio e Zden?k Zeman. La sua capacità di segnare e creare occasioni lo porta alla Juventus nel 1989, dove si afferma subito come uno dei migliori attaccanti del campionato. Con i bianconeri conquista una Coppa Italia e una Coppa UEFA, segnando 15 gol nella stagione che lo consacrerà a livello nazionale.