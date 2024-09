LIVE Italia-Spagna Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | L’Italia cerca l’impresa con gli iberici Si parte alle 21 | 00

Leggi tutta la notizia su oasport

20:49 Queste invece le due classifiche GROUP A PTS GP W T L G+ G- Gav Pen 1 ARGENTINA 7 3 2 1 0 20 7 13 2 PORTUGAL 7 3 2 1 0 18 6 12 3 ANGOLA 3 3 1 0 2 10 11 -1 4 USA 0 3 0 0 3 4 28 -24 GROUP B PTS GP W T L G+ G- Gav Pen 1 ITALY 6 2 2 0 0 8 0 8 2 SPAIN 4 2 1 1 0 13 1 12 3 FRANCE 4 3 1 1 1 7 3 4 4 CHILE 0 3 0 0 3 1 25 -24 20:45 Di seguito i risultati di oggi ANGOLA-USA 9-0 FRANCIA-CILE 6-1 ARGENTINA-PORTOGALLO 4-4 20:40 Si tratta di un match particolarmente importante per i nostri ragazzi, usciti vittoriosi dprime due partite con Cile e Francia. In palio c'è infatti la vittoria del girone A.