Jane’s Addiction tour annullato La reunion finisce con la rissa

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La rock band statunitenseha messo fine al suodi, in seguito allaavvenuta sul palco tra il cantante Perry Farrell, 65 anni, e il chitarrista Dave Navarro, 57 anni. In una dichiarazione rilasciata ad alcuni media Usa, Farrell ha affermato: "Questo fine settimana è stato incredibilmente difficile e dopo aver avuto il tempo e lo spazio per riflettere è giusto che mi scusi con i miei compagni di band, in particolare Dave Navarro, i fan, la famiglia e gli amici per le mie azioni durante lo spettacolo di venerdì. Sfortunatamente il mio punto di rottura ha portato a un comportamento ingiustificabile e mi assumo la piena responsabilità per come ho scelto di gestire la situazione".