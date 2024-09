Verdi Ue ' Fitto non avrà vita facile alle audizioni'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Il fatto che un candidato di un governo di estrema destra venga nominato vicepresidente della Commissione Ue resta una grande preoccupazione per il gruppo dei". Così la co-presidente deiUe, Terry Reintke, sulla nomina di Raffaeleche potrebbe "creare un pericoloso spostamento verso l'estrema destra nella Commissione e mettere a repentaglio la maggioranza pro-democratica". Il gruppo - ha aggiunto - "non darà" durante ledi fronte all'Eurocamera. "Il ruolo di vicepresidente esecutivo ad un esponente di Ecr non corrispondenostre richieste e ci crea problemi" ma "lavoreremo con responsabilità" in vista delle. Lo ha detto la capogruppo dei Socialisti Ue Iratxe Garcia Perez. "Vorrei conoscere l'impegno dinei confronti dei valori europei.