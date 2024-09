The Voyeurs | la spiegazione del finale del film con Sydney Sweeney

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024) The: ladeldelconThe, ildi Amazon Prime Video, è uno dei tanti thriller domestici bollenti che sono diventati virali negli ultimi tempi, in particolare per merito del suo. Si tratta un thriller erotico che aggiunge scene di sesso esplicito a un’impostazione in gran parte mutuata dal thriller psicologico di Alfred Hitchcock e in particolare da La finestra sul cortile.interpreta Pippa, che si trasferisce in un bellissimo loft con il suo compagno Thomas. Da lì, i due possono vedere grazie a un binocolo tutto ciò che fa la coppia glamour di fronte, Seb (Ben Hardy) e Julia (Natasha Liu Bordizzo). Fotografo lui e modella lei, i due hanno una relazione che si potrebbe definire molto tumultuosa.