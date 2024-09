Le foto in lingerie scatenano il caos | rosiconi insultano Aurora Ramazzotti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "A chi non è mai capitato di aggirarsi per i corridoi di Palazzo Bovara in intimo sorseggiando un ottimo caffè?". Per questa frase, e questein sensualissimanera, tutto pizzi e trasparenze,è finita nel tritacarne dei social. Il copione è sempre lo stesso, quello che a turno ha colpito tutte le dive dello showbiz italiane diventate mamme: da Belen Rodriguez ad Alessia Marcuzzi, da Elisabetta Canalis a Melissa Satta per finire anche con Michelle Hunziker, la mamma di: per loro è vietato essere sexy, perlomeno in pubblico. La figlia di Erose della showgirl svizzera, che dal compagno Goffredo Cerza un anno fa ha avuto il piccolo Cesare, su Instagram ha pubblicato alcuni scatti patinati e conturbanti in cui posa per un notissimo brand di intimo.