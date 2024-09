Fuori il 20 settembre Fotografia N 2 il nuovo LP di GIOVANNI MILANI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) Venerdì 202024 esce “N.2”, ilLP di: un disco delicato e sensibile, in cui perdersi senza più ritrovarsi. Il 20arriva “N.2”, ilalbum diN.2” è ilalbum diin uscita venerdì 20.09 con distribuzione Artist First. Cosa rappresenta ilLP di? Un passaggio netto, un’altra tappa, ancora un passo avanti. “N.2” non è solo ilalbum, ma in tutto e per tutto il secondo capitolo della storia di. Sassofonista, autore e cantante, l’artista si mette in gioco dando vita ad un viaggio lungo 10 tracce all’interno di un mondo fatto di pensieri malinconici e riflessioni fumose.