Reggiana sconfitta al rientro dalla sosta | il Sudtirol si impone 1-3

(Di domenica 15 settembre 2024) Reggio Emilia, 15 settembre 2024 –nazionale amaro per la: brutto kappao per i granata in casa. Ilha sbancato il “Città del Tricolore” segnando tre reti: troppo morbida la retroguardia di mister Viali, che ha subito le reti con eccessiva facilità. Dopo Pisa, quindi, un’altra: dopo cinque gare restano 7 i punti in classifica, e per il pronto riscatto nel mirino c’è la sfida, ancora in casa, con la Salernitana di sabato 21 settembre (ore 15). La partita: inizio positivo con Poluzzi che è costretto agli straordinari per dire di no al colpo di testa di Vido al 5'. Due minuti dopo, però, un lampo di Molina: collo-esterno quasi all’incrocio e vantaggio altoatesino con un eurogol.