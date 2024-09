Nuova casa per il Grande Fratello Ecco le prime immagini

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ladelsi rinnova completamente. Nel corso di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha mostrato ledel loft nel quale vivranno, a partire da lunedì 16 settembre 2024, gli inquilini scelti da Alfonso Signorini per la diciottesima edizione del reality show. Abbondonata Cinecittà , lasi trova all’interno dei Lumina Studios di Roma (che accolgono anche il nuovo studio) e si estende per circa 1800m². Come annunciato da Myrta Merlino, la locationdi zecca è stata costruita seguendo dei criteri ecosostenibili, con l’intento di fare entrare “la natura dentro la“. Dallemostrate, non manca un’ampia zona piscina e un salotto extralarge dove, seguendo la tradizione, i concorrenti affronteranno tutte le dirette. L’arredamento è moderno e in bagno ci sono delle vasche in bella vista.