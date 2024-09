LIVE Cobolli-Bergs 3-6 7-6 0-0 Italia-Belgio 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro vince il secondo set al tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26 Che cuore per Flavioset complicatissimo per l’no che prima si è salvato due volte da 15-40, poi ha perso il servizio nell’undicesimo gioco. Nel momento del bisognoè riuscito a strappare il servizio all’avversario (prima di allora aveva vinto solamente 5 punti) e are un prezioso tie-. 7-6 Gioco eset: prima ad uscirente per l’no che ad un passo dal baratro ha trovato la forza di risorgere e di riaprire il match. 6-5 Stecca con il dritto, che aveva tentato il contropiede. Mini-perma soprattutto set point. Seconda 5-5 Ace, il nono del match per il belga. Si va o a set point o a match point. 5-4 Non ci volevatira a tutto braccio la risposta di dritto, la palla sbatte sul nastro e muore nella metà campo dell’no.