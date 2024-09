Emergenza Dengue a Fano i casi salgono a 11 | disinfestazioni e allerta tra i medici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Allarmenelle provincie di Pesaro e Urbino, con iin aumento: i pazienti registrati sono in totale 11, dieci rilevati ae uno a San Costanzo. Tra questi, soltanto uno di loro presenta una storia di viaggio in area endemica. Per questa ragione, nelle scorse ore si è riunito il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (GORES) e l’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro Urbino ha messo in atto tutte le azioni di sanità pubblica previste: la sensibilizzazione deiterritoriali ed ospedalieri, l’indicazione al Comune didi mettere in atto interventi mirati di disinfestazione, e l’eventuale posizionamento delle trappole di cattura delle zanzare per verificare l’efficacia della disinfestazione.