Atletica oggi in tv Diamond League Bruxelles 2024 | orari 13 settembre programma streaming italiani in gara

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tutto pronto allo stadio Re Baldovino diper le Finali della, ultimo appuntamento della stagione internazionale di. Quest’si terrà la prima delle due giornate previste per la tappa conclusiva del massimo circuito mondiale, dopo quattordici eventi che hanno definito l’elenco degli atleti qualificati per il meeting belga in cui verrà assegnato il ‘Diamante’ (ed un premio di 30.000 dollari) ai vincitori di ciascuna(32 in tutto, 16 per genere). L’Italia verrà rappresentata nel day-1 da tre atleti, mentre domani sarà il turno di altri cinque azzurri. Mattia Furlani sarà uno dei protagonisti di una finale di salto in lungo che si preannuncia entusiasmante, vista la presenza del fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, dello svizzero campione in carica Simon Ehammer e dei tre giamaicani più competitivi (Pinnock, McLeod e Gayle).