Al sole dei Caraibi all’ombra dei grattacieli | la Colombia così ti incanta

(Di venerdì 13 settembre 2024) Siete alla ricerca di una nuova meta per le vostre vacanze? Sognate un luogo esotico, ma ancora poco frequentato dal turismo tradizionale? Laè la nuova destinazioneca ancora tutta da scoprire, nascosta in una natura rigogliosa e spirituale. Le città dellae le sue perle costiere suonano ancora come nuove note sulle labbra dei viaggiatori; gli scenari di Cartagena de Indias e il sito UNESCO di Ciudad Amurallada sono meraviglie ancora poco viste dagli occhi dei turisti. Il clima tropicale caldo dellacontribuisce a rendere questo paese una destinazione ideale tutto l’anno e durante i mesi più freschi garantisce la piacevolezza di spiaggeche e paesaggi incontaminati.