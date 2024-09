Uccide la moglie il pentimento | Ho sbagliato sono disperato Aveva organizzato lui il ricovero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ravenna, 12 settembre 2024 – Dal carcere, Enzo Giardi, 78 anni, rivive ogni istante quella tragica mattina del 9 settembre. Il rimorso lo tormenta, schiacciato dal peso di un errore irreversibile, un gesto che credeva dettato dall’amore ma che ora riconosce come errore fatale: “Ho rovinato la mia vita e quella dei miei figli”, dice con la voce spezzata dal pianto. Un figlio vive a Ravenna, l’altra a Torino, e ora devono fare i conti con una tragedia che non avrebbero mai immaginato. “L’ho fatto per alleviarle la sofferenza”, ma illo consuma. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal Pm Marilù Gattelli, cercano di fare luce su quella mattina e sui pensieri che hanno condotto l’uomo a togliere la vita a Piera Ebe Bertini, sua, di 77 anni, lasciandola affogare nella vasca, nella loro casa di via Lolli.