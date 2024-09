La legge sul ripristino della natura riguarda l’Emilia Romagna da vicino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nature Restoration Law è il titolo di unaeuropea con la quale dobbiamo familiarizzarci perchéil nostro futuro e la qualità dell’ambiente in cui viviamo e che lasceremo in eredità alle nuove generazioni. Si tratta di un provvedimento approvato nell’ultimo step dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea e in vigore da agosto 2024, che rappresenta un edito strumento diqualità dei territori, degli habitatli efauna, a tutelabiodiversità.