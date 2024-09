Cicloturismo | Laduesse con il turismo esperienziale la Calabria a portata di pedale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set (Adnkronos) – Le meraviglie dellatutte adi. Grazie ae alla sua formula diin grado di esaltare il territorio con tutte le sue qualità. Il prossimo 21 settembre si terrà la seconda edizione del tour cicloturistico in provincia di Cosenza, dopo il successo dell’esordio dello scorso 15 giugno. Il percorso della.com per tutte le informazioni) collega il mare della Riviera dei Cedri, il celebre tratto di costa affacciato sul Tirreno, ai monti del Parco Nazionale del Pollino. Circa 80km da percorrere in ebike o in bici muscolare. Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, a partecipazione libera, con caratteristiche uniche nel suo genere.