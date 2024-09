L’Argentina perde contro la Colombia el Dibu non la prende bene e schiaffeggia una telecamera – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un gesto inaspettato che tutto il mondo ha visto. Uno schiaffo che Emiliano Martínez, per tutti “El” ha rifilato allache lo ha inquadrato al termine di-Argentina terminata 2-1. Dopo il triplice fischio, il portiere delha iniziato a salutare gli avversari e alcuni compagni, poi si è avviato verso gli spogliatoi. In quel momento unalo raggiunge, cosa non gradita dal portiere che con uno schiaffo allontana lama provoca anche la caduta del cameraman. Il cameraman dopo la reazione del: «Stavo lavorando, proprio come lui» Dallaarrivano anche le dichiarazioni del cameraman.