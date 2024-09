Cina | sosteniamo voci equilibrate per soluzione politica Ucraina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – Laintende sostenere “, obiettive e razionali” che si spendano per creare le condizioni di un cessate-il-fuoco in. Questo il succo di quanto ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel suo incontro di ieri con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergey Shoigu, secondo il resoconto che ne ha dato oggi il ministero degli Esteri di Pechino. “Laha sempre mantenuto un atteggiamento obiettivo e imparziale sulla questionee continuerà a lavorare per promuovere, obiettive e razionali nella comunità internazionale, al fine di costruire un maggiore consenso internazionale e accumulare le condizioni necessarie per un rapido cessate-il-fuoco e unadella crisi”, ha affermato Wang, che ha incontrato ieri Shoigu.