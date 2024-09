Kate Middleton ha finito le terapie per il tumore e su X annuncia | La strada è lunga – VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Attraverso unpostato sul proprio account ufficiale X,hato di aver terminato la chemioterapia per il cancro diagnosticatole mesi fa; la consorte del principe William aveva rivelato al mondo di soffrire di una neoplasia non specificata, nel marzo 2024, due mesi dopo essersi sottoposta a un non programmato intervento all’addome. Nel lungomessaggio,afferma che laper la guarigione è ancora moltoe che, per quanto possibile, il suo ritorno alla vita pubblica sarà imminente. Il-messaggio, confezionato con immagini della famiglia e musica rilassante, ad opera del fotografo e cineoperatore Will Warr, si chiude con uno sprone a chiunque si trovi a combattere una battagli contro il cancro, a non mollare mai.