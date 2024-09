Desirè e la tattica della Napoli sotterranea | beffa atroce ad Affari Tuoi quanti soldi perde

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Una puntata appassionante erda, quella diin onda su Rai 1 sabato 7 settembre 2024. La protagonista è stata, concorrente proveniente dalla Sardegna: a lei il compito di misurarsi con la fortuna nel gioco dei pacchi, un format campione di ascolti, una mania tutta italiana. Alla conduzione, nella sua prima settimana al timone dopo l'era-Amadeus, Stefano De Martino. Accompagnata dalla madre,ha raccontato un aneddoto curioso: quando è stata contattata per il provino del programma, si trovava a Miami, negli Stati Uniti. Ma ovviamente non ha perso l'occasione di presentarsi in studio. Durante la puntata, come da copione, la concorrente si è sbottonata su alcuni dettaglisua vita personale, rivelando di essere fidanzata con Alberto, un poliziotto.