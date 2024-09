Vuelta 2024 risultati e ordine di arrivo ventesima tappa | gran vittoria di Dunbar sul Picòn Blanco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) L’dicon la classifica delladellaa Espana, la frazione da Villarcayo al Picóndi 172 chilometri. Emozioni a non finire in questa penultima frazione che ha visto i corridori scalare ben sette GPM nel corso della giornata. Il durissimoin salita sul Picónpremia Eddie, coraggioso irlandese al suo secondo successo in quest. Il corridore del Team Jayco Alula riesce a sfruttare l’azione di Sivakov prima andandolo a riprendere e poi riuscendo a mantenere da solo il vantaggio nei confronti dei big che arrivavano da dietro ma che devono accontentarsi dei piazzamenti. Salita finale davvero molto complessa, dove è stato difficile fare la differenza.