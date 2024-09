Il nuovo film sul Fantasma dell’Opera è in lavorazione su Disney+

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 7 settembre 2024) Unadattamento de Ilè inpresso, ma questa volta con una svolta. Secondo Deadline, il, che è in fase di sviluppo, sarà una rivisitazione in chiave YA dell’omonimo romanzo classico gotico di Gaston Leroux, pubblicato a puntate tra il 1909 e il 1910. L’adattamento sarà realizzato da Kenny Ortega, il cui lavoro include le serie High School Musical e The Descendants, e dalla Disney Branded Entertainment. Il romanzo originale de Ilè ambientato nel 1880 e racconta la storia del genio musicale sfigurato Erik. Sfigurato, vive sotto il Teatrodi Parigi e diventa ossessionato dal soprano Christine e, manipolando vari eventi, la rende protagonista mentre cerca di conquistare il suo amore.