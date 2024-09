Su di noi dette di tutti i colori Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024) Personaggi Tv. “Su di noidi”.si. La coppia di attori comici ha rivelato con un video pubblicato sui social la notizia della separazione che sancisce la fine di una relazione durata quasi 20 anni. () Leggi anche: Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto: le parole di Alvaro Morata Leggi anche: Elodie rompe il silenzio sulla relazione con Andrea Iannone: “Se dovesse fiorire, fiorirà” Il “colpo di fulmine” e l’inizio della storia Un intesa speciale e una passione in comune per il mondo della comicità ha tenuto legati insiemeper quasi due decenni, da quando si incontrarono al programma di sketch “Zelig” in cui lui lavorava.