Benevento Pinato e Borello out contro il Potenza | tante incognite in difesa

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutioutile non solo. E’ questo l’esito degli esami strumentali ai quali si sono sottoposti i due calciatori della Strega che sono alle prese con guai fisici. L’ex Monopoli si è procurato una lieve distrazione al bicipite femorale e ne avrà per tre settimane mentre il centrocampista ha una sofferenza pubica che verrà monitorata giorno per giorno. Tuttavia, il recupero di Agazzi e la migliore condizione di Simonetti, Acampora e Viviani fanno dormire sonni abbastanza tranquilli a mister Auteri per scegliere gli uomini nel reparto mediano dove scalpita anche Prisco con cinque calciatori che si contendono due maglie perché l’unico certo del posto sembra Talia.