Riconoscimento a Claudio Cerasa Nel ricordo di Ariodante Picuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Viviamo in un mondo di bolle e mai come oggi serve la contaminazione e il coraggio di prendere posizione". Questo l’invito di, direttore del Foglio, che ieri ha ricevuto il premio giornalistico nazionale ‘Dodici giornali sottobraccio’ che l’Ente Giostra della Quintana e la famiglia hanno voluto dedicare ad, giornalista, storico presidente dell’Ente Giostra, politico e fine intellettuale. Alla cerimonia di consegna il presidente di Giuria, Roberto Conticelli, e il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, oltre ai figli di. "C’è un legame inscindibile trae la città - ha sottolineato Conticelli - ma anche del territorio, del qualeè stato punto di riferimento". "ci manca per tutto quello che ha fatto, la Quintana è stata una sua figlia", ha detto Metelli.