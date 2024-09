Maltempo Italia | crollano due ponti paesi isolati e strade chiuse

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ancoranelle regioni del nordovest dell’. Le piogge cadute nella notte in Piemonte, in particolare in provincia di Torino, hanno provocato l’esondazione in più punti del torrente Gerardo che ha fatto saltare 2a Mattie, in Valsusa, uno nella zona della borgata Combe, che è isolata con 22 residenti di cui si sta valutando l’evacuazione, l’altro in borgata Giordani, che non è isolata in quanto per arrivare c’è un’altra via. A causa delle abbondanti precipitazioni che stanno interessando il Piemonte in queste ore, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati attivati nella zona della Valle di Susa (TO) per attività di presidio del territorio. Alcunesono stateper smottamenti o perché invase dal fango nei nei due comuni della Val Chisone.allagate e, alberi caduti, grandine.