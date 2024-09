Luisa Corna Che Fine Ha Fatto? Perchè Non Torna in TV!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024), un volto amato della TV italiana, ha scelto di allontanarsi dai riflettori. Ecco, un volto familiare della televisione italiana tra ladegli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, sembra essere scomparsa dai radar del piccolo schermo. Dai giorni di Controcampo, Domenica In, Tira e Molla, fino alle notti mondiali,ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo. Parallelamente, ha sempre coltivato la sua grande passione per la musica. Tuttavia, a metà degli anni 2000, qualcosa è cambiato.ha iniziato a farsi vedere sempre meno in televisione, riapparendo solo sporadicamente. Tra le poche eccezioni, la sua partecipazione a Tale e quale show nel 2012, Il grande match nel 2016 e Tale e quale Sanremo nel 2024. Negli ultimi vent’anni, quindi, le sue apparizioni in TV sono state rarissime.