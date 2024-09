Scrittori e artisti locali arriva il vostro momento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Restano ancora pochi giorni per candidarsi alla terza edizione di "CAPitolo 20025", la giornata dedicata agliche si terrà sabato 21 settembre nel Parco della Biblioteca di via Cavour. Scadono il 7 settembre, infatti, i termini per candidarsi a un evento che, nelle due edizioni precedenti, era stato in grado di aggregare complessivamente circa 120 fra autori ee che rappresenta un’occasione per valorizzare la creatività e i talenti del territorio, farli conoscere e conoscere altri, vivere una giornata all’insegna della cultura contribuendo a, infine, fare della biblioteca un luogo sempre più animato e ricco di opportunità e scambi culturali.