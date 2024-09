Mantova al via il Festivaletteratura Dai conflitti alle migrazioni | i grandi temi al centro della 28 edizione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Raccontare il mondo attraverso la letteratura. Estremizzando la sintesi, da 28 anni ildifa, essenzialmente, questo. E anche l’numero 28, in programma dal 4 all’8 settembre, vedrà oltre trecento ospiti del panorama letterario italiano e internazionale fornire spunti e chiavi di lettura per cercare di capire quello che sta accadendo intorno a noi. Le guerre in corso, il conflitto israelo-palestinese che sembra non avere soluzioni, le ondate estremiste che stanno attraversando l’Europa, i migranti alla continua ricerca di un posto migliore nel mondo, ma anche il problema ambientale, dei ghiacciai sempre più risicati, dei mari sempre più bollenti e dell’acqua destinata a diventare risorsa sempre più scarsa per la quale non è azzardato dire potrebbero scoppiare altre tensioni.