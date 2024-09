La squadra femminile della Miwa Energia pronta per il raduno al Pala Miwa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi prende il via la preparazionedi Serie CCestistica Benevento, che si radunerà al nuovosotto la guida di Coach Gigi De Martino e Nicola Rotondi. Il roster è un mix di esperienza e gioventù, composto da veterane e giovani promesse del settore giovanile, tutte rigorosamente beneventane. Tra le veterane, troviamo Alessia Manganiello, Claudia Sandullo, Arianna Musto e il ritorno di Teresa Melito. Le giovani Under 19 Emma Zambottoli, Chiara Saccomanno, Chiara Pasquariello, Martina Zotti, e Francesca Pia Vitillo completano la. La società è fermamente decisa a promuovere la crescita delle giovani atlete, includendo anche ragazze più giovani come Rossella Molinaro (classe 2008), Cristina Frangito, e Celeste Toro (classe 2009).