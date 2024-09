Grand Tour Italia com’è il nuovo corso di Fico | ristoranti regionali portici e go-kart

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 – Sono spariti gli animali (“tornati alla cooperativa agricola”), è sparito ile supermarket finale e all’ingresso c’è un’enorme libreria. È un’altra cosarispetto a quello che era. Che è stato un insuccesso, tanto che Oscar Farinetti ha dovuto rimetterci mano ripianando i debiti e spendendo oltre 15 milioni di euro per reinventarlo. La nuova formula è un viaggio in. Venti porticati (elemento architettonico scelto non a caso), uno per ogni regione dello Stivale, ognuno con all’interno un ristorante tipico regionale. GRANEXCON OSCAR FARINETTI Ma ilè solo cibo? Assolutamente no, perché si possono acquistare libri e fotografie, si può giocare a mini-golf, sfrecciare con un go-, divertirsi in un parco avventura e in futuro anche fare palestra.