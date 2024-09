 Estorsioni e droga 42 indagati e 37 arresti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Sono complessivamente 42 i destinatari dell'ordinanza emessa dal gip di Napoli dopo una indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta sulla pervasività della camorra tra Teverola e Carinaro. Il gip ha disposto il carcere per 32, glidomiciliari per tre persone, mentre altre sette sono sottoposte al divieto di dimora in Campania. Glidevono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz per glidi questa notte è il frutto di un'attività investigativa, svolta dal 2021 al 2023, che ha avuto il suo epicentro nei due comuni del Casertano.