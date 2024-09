Dalla disinformazione alle nuove guerre Le nuove sfide dell’intelligence

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Intelligence rappresenta sempre di più anche nel nostro Paese un argomento di studio. Lo confermano le numerose pubblicazioni che troviamo in libreria e i percorsi formativi proposti duniversità. Appunto per questo, oltre ai compiti tradizionali, dal mio punto di vista l’intelligence e deve attrezzarsi per ragionare in modo nuovo su tendenze e problemi. Nel primo caso, le dinamiche dell’informazione sono particolarmente importanti, poiché hanno assunto il loro esatto opposto, e cioè la, che rappresenta l’emergenza educativa e democratica del nostro tempo. Altra questione è rappresentata dtendenze dell’avvenire, poiché ogni società si basa su una visione di futuro. E l’intelligence ha costitutivamente il compito di prevedere per provvedere. Infatti quello che saremo domani lo stiamo già decidendo, spesso inconsapevolmente, oggi.