Snowboard azzurri dello slopestyle eliminati in qualificazione nell’opening di Coppa del Mondo a Cardrona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nell’ultimo weekend si è disputata a(in Nuova Zelanda) la prima tappa stagionale delladel2024-2025 dispecialità. Un appuntamento avaro di soddisfazioni per l’Italia, rimasta lontana dalle posizioni di vertice in entrambe le competizioni (maschile e femminile) senza portare nessun atleta in finale. Delusione soprattutto per Ian Matteoli, già capace di salire sul podio nel circuito maggiore il 17 dicembre 2022 nel big air di Copper Mountain (e quarto lo scorso 15 marzo nellodi Tignes), che non è andato oltre un negativo 26° posto nella prima heat divalevole per la 53ma piazza assoluta con 10.50 punti. Nicola Liviero ha dato forfait, mentre nel settore femminile Marilù Polizzi si è inserita in 15ma posizione con 38.91 punti mancando il pass per l’ultimo atto.