Scontro a distanza Di Canio-Leao | perché Rafa ha postato una foto dell’ex Lazio che fa il saluto romano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 – Dichiama,risponde. Botta, risposta: polemica. L'ex calciatore della, ora opinionista di Sky Sport, ha detto la sua (e a suo modo), sull'episodio di sabato scorso durante-Milan: “Da appendere al muro”. L’ammutinamento, appena entrato, aveva segnato il gol del 2-2. Subito dopo, il cooling break, ossia un mini-intervallo per bere, utilizzato soprattutto in estate quando le temperature sono alte. Un momento in cui l'allenatore approfitta per dare indicazioni alla squadra, anche. Ma, insieme a Theo Hernandez (anch'egli appena entrato), non si è unito a tutti gli altri ed è rimasto dall'altra parte del campo. Mani sui fianchi, mentre il compagno si dissetava, non si è mosso nemmeno quando il compagno Abraham lo ha invitato a raggiungere il resto della squadra con ampi gesti.