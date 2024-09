Innowwide opportunità per le Pmi | budget di 42 milioni per progetti di fattibilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) È online il nuovo bandoperdidella European Partnership on Innovative SMEs, aperto fino al 15 ottobre 2024. Il bando intende supportare per 6 mesi le PMI nelle valutazioni ditecnica, commerciale, legale e socioeconomica delle loro soluzioni di business in catene del valore internazionali. Le soluzioni dovranno essere presentate da un Paese membro UE, Islanda, Israele, Norvegia, Regno Unito o Turchia e diretta a uno degli Stati target (Africa, America, Asia od Oceania). Possono candidarsi PMI stabilite in uno Stato eleggibile e che si appoggino a subfornitori locali in un Paese target, impegnate in attività economiche (vendita di prodotti o fornitura di servizi sul mercato a un determinato prezzo) che prevedano esclusivamente applicazioni civili. Ildel bando prevede 4.200.